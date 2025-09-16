Gaza : Avancée israélienne et lourdes pertes humaines après une nuit de bombardements

16-09-2025

L’armée israélienne a annoncé, mardi, que deux divisions progressent vers le centre de la ville de Gaza, après une nuit d’intenses bombardements qui ont visé plusieurs quartiers de l’enclave. Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a confirmé le lancement d’ « une opération de grande envergure ».

La défense civile palestinienne a exprimé sa vive inquiétude, redoutant « un massacre majeur » face à l’intensification des attaques.

Selon le ministère de la santé palestinien, la famine et la malnutrition ont causé la mort de trois personnes, dont un enfant, au cours des dernières vingt-quatre heures. Depuis le 22 août, date à laquelle le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a déclaré l’état de famine à Gaza, 150 décès liés à la faim ont été recensés, dont 26 enfants. Au total, 428 personnes, parmi lesquelles 146 enfants, auraient péri dans l’enclave depuis le début de la crise alimentaire.

Parallèlement, les frappes israéliennes et les tirs survenus ce lundi ont fait au moins 38 morts, selon un bilan de l’agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources médicales. Les corps de 23 victimes ont été transférés à l’hôpital Al-Shifa, 12 à l’hôpital Al-Ahli et trois à l’hôpital Al-Aqsa de Deir Al-Balah.

Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte de détérioration humanitaire dramatique, marqué par l’aggravation de la famine et la poursuite des opérations militaires dans la bande de Gaza.

