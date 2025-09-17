Gaza : Condamnations internationales après l’intensification de l’offensive israélienne

17-09-2025

La communauté internationale a vivement réagi, mardi 16 septembre, à la nouvelle offensive terrestre lancée par Israël au cœur de la ville de Gaza, où vivent encore plus de 600 000 civils. Selon l’ONU, plus de 300 000 personnes ont été déplacées de force depuis le début de cette opération qualifiée de « génocide » par une commission d’enquête onusienne.

Dans un communiqué, le ministère français des affaires étrangères a dénoncé une « campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire », appelant Israël à mettre fin à ses attaques et à reprendre sans délai les négociations pour un cessez-le-feu ainsi que la libération des otages. Paris a également exhorté Tel-Aviv à lever « immédiatement » toutes les restrictions entravant l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.

Le roi d’Espagne, Felipe VI, en déplacement en Égypte, a de son côté évoqué « la souffrance indicible de centaines de milliers d’innocents » et une « crise humanitaire insupportable » marquée par la « dévastation totale de Gaza ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a regretté l’absence de volonté de « négociations sérieuses » de la part d’Israël, estimant que l’État hébreu semble « déterminé à aller jusqu’au bout ». Il a qualifié la situation à Gaza de « moralement, politiquement et légalement intolérable ».

Même ton alarmant du haut-commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, qui a dénoncé un « carnage » et affirmé disposer de « preuves grandissantes » d’un génocide.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a également averti sur X que cette offensive « aggravera encore une situation déjà désespérée », entraînant « davantage de morts, de destructions et de déplacements ». Son homologue britannique a abondé dans le même sens, jugeant que cette opération « ne fera qu’entraîner davantage d’effusions de sang » et « mettre en danger les otages restants ».

Dans un rapport publié le même jour, une commission d’enquête des Nations unies conclut que la guerre à Gaza a atteint le seuil du génocide, tel que défini par la convention internationale de 1948. Israël a fermement rejeté ces accusations.

Gnetnews

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour l

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 mo

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte a

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-resp

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour les bachelier

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 morts recensé

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte au créneau

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-respect des acco

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025