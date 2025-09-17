Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 morts recensés ce mercredi selon Wafa

17-09-2025

L’accès à Internet et aux services de téléphonie a été totalement interrompu mercredi 17 septembre dans les gouvernorats de Gaza et du nord de la bande de Gaza, a rapporté l’agence palestinienne Wafa. Selon la même source, les bombardements israéliens ont gravement endommagé des infrastructures essentielles du réseau de télécommunications.

Sur le plan humain, Wafa, citant des sources médicales, fait état de 17 morts depuis le début de la journée, dont 7 dans la ville de Gaza. La veille, 108 personnes avaient été tuées, dont 93 dans le nord de l’enclave, où l’armée israélienne a lancé, dans la nuit précédente, une nouvelle phase terrestre de son offensive.

Il convient de rappeler que les autorités israéliennes interdisent aux journalistes d’exercer dans la bande de Gaza. Les bilans et informations relayés par les différentes parties restent donc invérifiables de manière indépendante.

