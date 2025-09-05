Gaza : Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne annonce contrÃ´ler 40 % de la ville et promet dâ€™intensifier son offensive

Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne a affirmÃ©, vendredi 5 septembre, contrÃ´ler 40 % de la ville de Gaza, chef-lieu de lâ€™enclave palestinienne. Â« Lâ€™opÃ©ration va sâ€™Ã©tendre et sâ€™intensifier dans les prochains jours Â», a dÃ©clarÃ© son porte-parole Effie Defrin, assurant que Tsahal Â« augmentera la pression sur le Hamas jusquâ€™Ã sa dÃ©faite Â» et poursuivra ses opÃ©rations Â« partout Â» dans la bande de Gaza.

Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la dÃ©fense civile de lâ€™enclave, les bombardements et tirs israÃ©liens ont causÃ© 61 morts depuis le dÃ©but de la journÃ©e, dont 30 dans la ville de Gaza.

De son cÃ´tÃ©, le ministÃ¨re de la SantÃ© de Gaza, administrÃ©e par le Hamas, a mis en garde contre la grave dÃ©gradation des services de laboratoire et de transfusion sanguine, estimant quâ€™elle met en danger la vie de milliers de malades et de blessÃ©s.

Sur le plan diplomatique, le ministre israÃ©lien des Affaires Ã©trangÃ¨res, Gideon Saar, a dÃ©clarÃ© quâ€™une visite du prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron en IsraÃ«l serait exclue si le prÃ©sident franÃ§ais ne renonce pas Ã son intention de reconnaÃ®tre lâ€™Ã‰tat palestinien. Â« Aussi longtemps que la France poursuivra des initiatives allant Ã lâ€™encontre des intÃ©rÃªts dâ€™IsraÃ«l, une visite nâ€™aura pas lieu dâ€™Ãªtre Â», a-t-il affirmÃ©.

Le ministÃ¨re israÃ©lien des Affaires Ã©trangÃ¨res a Ã©galement condamnÃ© les propos de la commissaire europÃ©enne Teresa Ribera, qui avait qualifiÃ© les opÃ©rations militaires israÃ©liennes Ã Gaza de Â« gÃ©nocide Â». Les autoritÃ©s israÃ©liennes ont jugÃ© ces dÃ©clarations Â« sans fondement Â», accusant Mme Ribera de relayer Â« la propagande du Hamas Â».

