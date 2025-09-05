Gaza : L’armée israélienne bombarde un immeuble présenté comme une base du Hamas

05-09-2025

L’armée israélienne a annoncé, vendredi 5 septembre 2025, avoir visé une tour d’habitation dans la ville de Gaza, affirmant que le bâtiment était utilisé par le Hamas pour préparer et coordonner des attaques contre ses troupes.

Dans un communiqué, l’armée explique que « le Hamas a installé à l’intérieur du bâtiment des infrastructures destinées à préparer et mener des opérations contre les forces israéliennes présentes dans la zone »

Cependant, la direction de l’immeuble a démenti ces accusations, affirmant dans un communiqué que l’immeuble accueille uniquement des civils déplacés depuis l’attaque de l’an dernier. « Nous rejetons catégoriquement les mensonges propagés par l’armée israélienne », précise la direction, soulignant que le bâtiment ne comporte ni caméras ni installations militaires et que tous les étages sont accessibles aux civils, sans armes légères ou lourdes.

La direction appelle la communauté internationale et les organisations de défense des droits humains à condamner cette attaque contre des civils et annonce son intention de poursuivre le gouvernement israélien devant toutes les instances légales et internationales, afin d’obtenir réparation et justice.

