Gaza : L’Unicef alerte sur plus de 10 000 enfants menacés par la malnutrition aiguë

16-09-2025

Alors que l’armée israélienne a lancé mardi une offensive terrestre d’envergure dans la ville de Gaza, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) tire la sonnette d’alarme : plus de 10 000 enfants y nécessitent un traitement urgent contre la malnutrition aiguë.

« Le déplacement forcé et massif de familles de la ville de Gaza est une menace mortelle pour les plus vulnérables », a déclaré Tess Ingram, porte-parole de l’Unicef, depuis Al-Mawassi, au sud de l’enclave.

Lors d’un point de presse de l’ONU à Genève, elle a précisé que la situation nutritionnelle des enfants s’était gravement détériorée. Quelque 26 000 enfants à Gaza ont actuellement besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë, dont près de la moitié dans la seule ville de Gaza, a-t-elle indiqué.

En août, plus d’un enfant sur huit examiné souffrait de malnutrition aiguë, un chiffre « le plus élevé jamais enregistré », selon l’Unicef. À Gaza-ville, la proportion atteignait même un enfant sur cinq. Plusieurs centres de nutrition ont dû fermer cette semaine, en raison des ordres d’évacuation et de l’escalade militaire.

L’armée israélienne affirme que les habitants déplacés trouveront nourriture, tentes et médicaments dans une zone dite « humanitaire » à Al-Mawassi. Mais de nombreuses ONG doutent de ces assurances, rappelant que des zones désignées comme humanitaires avaient déjà été bombardées par le passé, l’armée affirmant y viser des combattants du Hamas.

« Il est inhumain de s’attendre à ce que près d’un demi-million d’enfants, meurtris et traumatisés par plus de 700 jours de conflit, fuient d’une vision d’enfer à une autre », a souligné Tess Ingram.

Selon l’ONU, environ 40 % des habitants de Gaza-ville et de ses environs, soit près d’un million de personnes, ont déjà quitté la ville. Au total, 150 000 personnes ont fui vers le sud depuis le 14 août. Depuis le 22 août, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a déclaré l’état de famine dans le gouvernorat de Gaza.

