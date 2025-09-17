Gaza : Ouverture temporaire de la route Salah Al-Din pour faciliter l’évacuation

17-09-2025

L’armée israélienne a annoncé, mercredi, l’ouverture temporaire de la route Salah Al-Din, principal axe reliant le nord et le sud de la bande de Gaza, afin de permettre l’évacuation de la ville de Gaza.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, le passage par cet itinéraire sera possible pendant 48 heures, à partir de mercredi midi jusqu’à vendredi midi.

Cette mesure intervient dans un contexte de fortes tensions et de déplacements massifs de civils, alors que les autorités israéliennes poursuivent leur offensive terrestre dans la région.

Gnetnews

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour l

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 mo

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte a

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-resp

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour les bachelier

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 morts recensé

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte au créneau

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-respect des acco

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025