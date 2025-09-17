Gaza : Ouverture temporaire de la route Salah Al-Din pour faciliter l’évacuation

L’armée israélienne a annoncé, mercredi, l’ouverture temporaire de la route Salah Al-Din, principal axe reliant le nord et le sud de la bande de Gaza, afin de permettre l’évacuation de la ville de Gaza.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, le passage par cet itinéraire sera possible pendant 48 heures, à partir de mercredi midi jusqu’à vendredi midi.

Cette mesure intervient dans un contexte de fortes tensions et de déplacements massifs de civils, alors que les autorités israéliennes poursuivent leur offensive terrestre dans la région.

Gnetnews