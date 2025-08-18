Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe les 62 000 morts depuis le 7 octobre

Le ministÃ¨re de la SantÃ© de la bande de Gaza a annoncÃ©, lundi, que plus de 60 Palestiniens avaient perdu la vie et 344 autres avaient Ã©tÃ© blessÃ©s au cours des derniÃ¨res vingt-quatre heures, Ã la suite des bombardements israÃ©liens.

Depuis le dÃ©clenchement de la guerre, le 7 octobre 2023, le nombre total de victimes sâ€™Ã©lÃ¨ve dÃ©sormais Ã 62 004 morts et 156 230 blessÃ©s, selon le mÃªme ministÃ¨re, dirigÃ© par le Hamas. Ces chiffres sont considÃ©rÃ©s comme fiables par lâ€™Organisation des Nations unies.

Le conflit, entrÃ© dans son onziÃ¨me mois, continue de provoquer une crise humanitaire sans prÃ©cÃ©dent dans lâ€™enclave palestinienne, oÃ¹ les infrastructures mÃ©dicales et humanitaires sont en grande partie dÃ©truites ou paralysÃ©es.

Gnetnews