Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe les 62 000 morts depuis le 7 octobre

18-08-2025

Le ministÃ¨re de la SantÃ© de la bande de Gaza a annoncÃ©, lundi, que plus de 60 Palestiniens avaient perdu la vie et 344 autres avaient Ã©tÃ© blessÃ©s au cours des derniÃ¨res vingt-quatre heures, Ã  la suite des bombardements israÃ©liens.

Depuis le dÃ©clenchement de la guerre, le 7 octobre 2023, le nombre total de victimes sâ€™Ã©lÃ¨ve dÃ©sormais Ã  62 004 morts et 156 230 blessÃ©s, selon le mÃªme ministÃ¨re, dirigÃ© par le Hamas. Ces chiffres sont considÃ©rÃ©s comme fiables par lâ€™Organisation des Nations unies.

Le conflit, entrÃ© dans son onziÃ¨me mois, continue de provoquer une crise humanitaire sans prÃ©cÃ©dent dans lâ€™enclave palestinienne, oÃ¹ les infrastructures mÃ©dicales et humanitaires sont en grande partie dÃ©truites ou paralysÃ©es.

Gnetnews

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tabli

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de m

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe les 62 000

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ€™UE et des

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tablissements sco

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de manuels

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025