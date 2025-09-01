Gaza : Près de 100 morts en 24 heures, neuf décès dus à la famine

01-09-2025

Le ministère de la Santé à Gaza, sous administration du Hamas, a annoncé lundi que 98 personnes avaient été tuées et 404 autres blessées au cours des dernières 24 heures par des frappes israéliennes. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan s’élèverait à 63 557 morts et 160 660 blessés.

La même source a indiqué que neuf personnes, dont trois enfants, sont mortes de faim et de malnutrition au cours de la même période, portant le total des décès liés à la famine à 348, dont 127 enfants.

Sur le plan humanitaire, le gouvernement gazaoui affirme que seuls 534 camions d’aide sont entrés dans l’enclave entre mardi et samedi, sur les 3 000 prévus, évoquant une situation de « famine et chaos ». Il précise qu’en 35 jours, 3 188 camions ont pu entrer, contre 21 000 attendus, alors que 600 camions quotidiens seraient nécessaires pour les plus de 2 millions d’habitants de Gaza.

De son côté, le Cogat, organe israélien de coordination dans les territoires palestiniens, avance un chiffre de 200 à 300 camions par jour. Ces données sont contestées par des ONG locales, qui estiment que le nombre réel se situerait entre 70 et 90 camions quotidiens.

Gnetnews

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au m

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du m

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au ministère de

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux collectés

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du mauvais temps

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en Bulgarie, Br

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025