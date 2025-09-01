Gaza : Près de 100 morts en 24 heures, neuf décès dus à la famine

Le ministère de la Santé à Gaza, sous administration du Hamas, a annoncé lundi que 98 personnes avaient été tuées et 404 autres blessées au cours des dernières 24 heures par des frappes israéliennes. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan s’élèverait à 63 557 morts et 160 660 blessés.

La même source a indiqué que neuf personnes, dont trois enfants, sont mortes de faim et de malnutrition au cours de la même période, portant le total des décès liés à la famine à 348, dont 127 enfants.

Sur le plan humanitaire, le gouvernement gazaoui affirme que seuls 534 camions d’aide sont entrés dans l’enclave entre mardi et samedi, sur les 3 000 prévus, évoquant une situation de « famine et chaos ». Il précise qu’en 35 jours, 3 188 camions ont pu entrer, contre 21 000 attendus, alors que 600 camions quotidiens seraient nécessaires pour les plus de 2 millions d’habitants de Gaza.

De son côté, le Cogat, organe israélien de coordination dans les territoires palestiniens, avance un chiffre de 200 à 300 camions par jour. Ces données sont contestées par des ONG locales, qui estiment que le nombre réel se situerait entre 70 et 90 camions quotidiens.

