La présidente du Conseil italien en Tunisie, le mercredi 17 avril

Le gouvernement italien a annoncé que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, allait se rendre en Tunisie, au milieu de la semaine prochaine, précisément, le mercredi 17 avril.

Il est attendu que la présidente du Conseil italien arrive à 10 heures du matin, au palais de Carthage, annonce le palais Chigi dans un communiqué, relayé par la l’agence de presse italienne, AKI.

Meloni s’envolera, le même jour, à Bruxelles, pour prendre part à la réunion du Conseil de l’Europe, prévu les 17 et 18 avril, selon la même source.

La présidente du Conseil italien s’était déjà rendue, à deux reprises en Tunisie, l’été dernier.

Elle était accompagnée lors de son deuxième déplacement (juillet 2023) dans notre pays, par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte ; une visite au cours de laquelle était signé un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne, portant notamment, sur la coopération économique et énergétique et la question migratoire, et scellant un « partenariat stratégique » entre les deux parties.

Gnetnews