Grand-Tunis : Une réunion des 04 gouverneurs attendue pour unifier et durcir les mesures

Une réunion des gouverneurs du Grand-Tunis est attendue pour durcir et unifier les mesures au niveau des quatre gouvernorats, face à l’aggravation de la situation épidémique et la recrudescence des nouveaux cas de contamination et des décès à Tunis, l’Ariana, Ben Arous et la Manouba.

L’une des mesures qui sera, selon toute vraisemblance, adoptée au niveau du district du Grand-Tunis, est l’instauration d’un confinement général pendant les deux prochains week-ends, lequel sera reconductible.

Cette décision ainsi que d’autres a été annoncée hier, par le gouverneur de Tunis, chedly Bouallègue, en attendant qu’elle soit entérinée par ses trois autres collègues.

Ce faisant, le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, continue à présider les réunions des commissions régionales de lutte contre les catastrophes du Grand-Tunis. Après Tunis et l’Ariana, la veille lundi ; il a enchaîné ce mardi 06 juillet, par une visite à Ben Arous où il a présidé la réunion de ladite commission ayant porté, notamment, sur les solutions proposées pour surmonter cette étape critique dans la région, face à la recrudescence des contaminations par le virus.

Le ministre devra se rendre, dans la foulée, à la Manouba pour clore cette série de réunions, ce qui donnera lieu à la réunion conjointe pour coordonner et mettre en cohérence les mesures, dans ces quatre gouvernorats interdépendants.

A noter, que le Grand-Tunis est fermé depuis le 1er juillet dernier, pour une quinzaine de jours, avec l’interdiction de la circulation de et vers ce district névralgique de la Tunisie. Celui-ci a enregistré à la date du 04 juillet 1195 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 et 40 décès. Le taux de positivité des analyses au cours des dernières 24 heures est de 25 % à Tunis ; 36,4 % à Ben Arous ; 23,7 % à l’Ariana ; et 46,4 % à la Manouba.

Gnetnews