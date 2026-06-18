Météo : chaleur intense et orages isolés attendus ce jeudi

Le ciel sera peu nuageux à partiellement couvert sur l’ensemble du territoire ce jeudi 18 juin. Quelques cellules orageuses, accompagnées de pluies isolées, pourraient toutefois se développer dans l’après-midi sur les zones montagneuses de l’ouest du Nord et du Centre.

Côté températures, le mercure oscillera entre 30 et 34°C sur le littoral est et dans les régions montagneuses, tandis que le reste du pays connaîtra des maximales comprises entre 35 et 40°C. Dans l’extrême sud, l’arrivée du sirocco fera localement grimper les températures jusqu’à 42°C.

Les vents, originaires du secteur est, seront relativement forts à forts par endroits près des côtes nord et dans le sud du pays. En mer, l’agitation sera marquée à localement très marquée au nord, tandis que le reste des côtes connaîtra une mer peu agitée à houleuse.