Guerre au Moyen-Orient : Téhéran propose une sortie de crise, Washington maintient la pression

Entre négociations nucléaires, blocus naval et tensions pétrolières, le conflit entre les États-Unis et l’Iran entre dans une phase diplomatique décisive.

Une proposition iranienne examinée à la Maison Blanche

Donald Trump a réuni ses principaux conseillers sécuritaires pour examiner une nouvelle initiative de Téhéran. Selon le site américain Axios, relayé par l’agence officielle iranienne IRNA, la proposition iranienne viserait à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux hostilités dans l’immédiat, le dossier nucléaire ne devant être abordé que dans un second temps. Téhéran a dans le même temps appelé Washington à renoncer à ses « exigences illégales et irrationnelles », affirmant que les États-Unis n’étaient plus en mesure d’imposer leur ligne à des nations souveraines.

Le blocus naval se resserre

Sur le plan militaire, l’armée américaine a annoncé lundi l’arraisonnement d’un navire marchand en mer d’Arabie, soupçonné d’avoir tenté de contourner le blocus imposé aux ports iraniens. Le commandement américain pour le Moyen-Orient (CentCom) a précisé que 39 navires avaient à ce jour été redirigés dans le cadre de ce dispositif.

Hegseth face au Congrès

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth devra s’expliquer mercredi devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants sur la conduite des opérations militaires en Iran — sa première audition parlementaire depuis le début du conflit. Il comparaîtra aux côtés du chef d’état-major Dan Caine, dans un contexte de vives critiques de l’opposition démocrate.

Les marchés pétroliers sous tension

Les cours du pétrole ont de nouveau progressé mardi, retrouvant leurs niveaux antérieurs au cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Dans ce contexte de flambée des prix, TotalEnergies a enregistré une forte hausse de son bénéfice net. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait surprise de l’OPEP, invoquant leur intérêt national — un coup dur pour l’alliance déjà fragilisée par le conflit régional.

Les pays du Golfe interpellent Téhéran

À l’issue d’un sommet en Arabie saoudite, le Conseil de coopération du Golfe a exigé de l’Iran des « initiatives sérieuses » pour restaurer la confiance, condamnant les « attaques flagrantes » imputées à Téhéran contre ses membres.

Front libanais : frappes israéliennes et tunnels du Hezbollah

En parallèle, Israël a intensifié ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Plusieurs frappes israéliennes ont fait huit morts, dont trois membres de la défense civile, et deux soldats libanais blessés. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a tenu à préciser qu’Israël n’avait « aucune visée territoriale sur le Liban ». L’armée israélienne a par ailleurs annoncé la découverte et la destruction de deux tunnels du Hezbollah totalisant deux kilomètres, à la frontière libano-israélienne, utilisés selon elle par des unités d’élite du mouvement pro-iranien.