Hajj 2026 : dÃ©but des retours des pÃ¨lerins tunisiens, premier vol accueilli Ã Tunis

Le premier vol de retour des pÃ¨lerins tunisiens en provenance des lieux saints de lâ€™islam a atterri ce lundi 1er juin 2026 Ã lâ€™aÃ©roport de Tunis-Carthage, communÃ©ment appelÃ© Â« aÃ©roport des pÃ¨lerins Â», marquant le dÃ©but des opÃ©rations de retour du Hajj.

Lâ€™arrivÃ©e a Ã©tÃ© supervisÃ©e par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, prÃ©sent sur place pour accueillir les pÃ¨lerins Ã leur retour dâ€™Arabie saoudite.

Dans un communiquÃ©, le ministÃ¨re des Affaires religieuses a indiquÃ© que les procÃ©dures de sortie de lâ€™aÃ©roport se sont dÃ©roulÃ©es dans de bonnes conditions, sans encombre, et avec fluiditÃ©. Une attention particuliÃ¨re a Ã©tÃ© accordÃ©e Ã lâ€™accompagnement des personnes Ã¢gÃ©es, selon la mÃªme source.

Les autoritÃ©s prÃ©cisent par ailleurs que les vols de retour en provenance des aÃ©roports de Djeddah et de MÃ©dine, en Arabie saoudite, se poursuivront progressivement jusquâ€™au 14 juin 2026, Ã destination de lâ€™ensemble des aÃ©roports tunisiens.