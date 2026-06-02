Tunisie â€“ RDC : message diplomatique et mÃ©moire historique au cÅ“ur dâ€™un entretien Ã  Carthage

02-06-2026

Le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a reÃ§u ce dimanche 1er juin au palais de Carthage Crispin MBADU PHANZU, ministre dÃ©lÃ©guÃ© auprÃ¨s du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, chargÃ© de la francophonie et de la diaspora congolaise.

Lâ€™Ã©missaire congolais Ã©tait porteur dâ€™une lettre manuscrite adressÃ©e au chef de lâ€™Ã‰tat tunisien par son homologue, FÃ©lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que par Juliana Amato Lumumba, fille de lâ€™icÃ´ne africaine disparue Patrice Lumumba, en visite en Tunisie en 1960.

Lâ€™entretien a Ã©tÃ© lâ€™occasion de revenir sur plusieurs Ã©tapes marquantes des relations historiques entre la Tunisie et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, notamment la participation dâ€™un contingent des forces armÃ©es tunisiennes aux opÃ©rations de maintien de la paix des Nations unies dans la rÃ©gion du Katanga.

Le prÃ©sident de la RÃ©publique a Ã©galement Ã©voquÃ© lâ€™idÃ©al portÃ© par les pÃ¨res fondateurs de lâ€™Organisation de lâ€™unitÃ© africaine, fondÃ© sur la solidaritÃ© et lâ€™unitÃ© des Ã‰tats africains nouvellement indÃ©pendants. Un idÃ©al qui, selon lui, sâ€™est progressivement heurtÃ© aux rÃ©alitÃ©s politiques du continent.

Dans ce contexte, le chef de lâ€™Ã‰tat a appelÃ© Ã  la nÃ©cessitÃ© de repenser les cadres de coopÃ©ration internationaux et les fondements du systÃ¨me mondial actuel, estimant que lâ€™humanitÃ© traverse une phase de transition intellectuelle et politique.

Il a enfin soulignÃ© lâ€™importance pour les pays africains de devenir acteurs de leur propre histoire, plutÃ´t que dâ€™en subir les Ã©volutions.

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