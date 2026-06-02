MÃ©tÃ©o : temps peu nuageux et hausse des tempÃ©ratures ce mardi

02-06-2026

La mÃ©tÃ©o de ce mardi sera marquÃ©e par un ciel peu Ã  partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, selon les prÃ©visions de l’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM).

L’aprÃ¨s-midi, des cellules orageuses pourraient se dÃ©velopper sur les hauteurs du Centre-ouest, accompagnÃ©es de pluies Ã©parses dans certaines zones.

Les tempÃ©ratures maximales oscilleront entre 28 et 33 degrÃ©s sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res ainsi que sur les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 33 et 38 degrÃ©s dans le reste du pays.

Le vent soufflera du secteur sud. Il sera relativement fort prÃ¨s des cÃ´tes Est et faible Ã  modÃ©rÃ© sur les autres rÃ©gions. Quant Ã  la mer, elle sera peu agitÃ©e.

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