Handball-Coupe de Tunisie : Tirage au sort des huitiÃ¨mes le 27 fÃ©vrier

Handball-Coupe de Tunisie : Tirage au sort des huitièmes le 27 février

La Fédération Tunisienne de Handball a communiqué la date du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

La cérémonie aura lieu le jeudi 27 février à partir de 14h00 dans les studios de Radio Jeunes.

Les équipes qualifiées pour ce tour sont :

Espérance de Tunis, Club Africain, Etoile du Sahel, AS Hammamet, CS Sakiet Ezzit, EBS Beni Khiar, EM Mahdia, SC Moknine, AS Téboulba, CHB Jemmel, CS Msaken, US Témimienne, ES Hammam-Sousse, Club Athlétique Bizertin, Club Hand Ball Ksour Essef, ‎Club Sportif de Hiboun‎.