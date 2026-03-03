Handball : Nouveau programme de la trois journée des play offs
03-03-2026
La Ligue Nationale de Handball a apporté un changement au programme des matches de la troisième journée des phases de play-off.
Ce matches auront lieu selon le programme suivant :
Vendredi 06 mars :
SC Moknine 14h00 Espérance de Tunis
CHB Jemmal 14h00 CS Sakiet Ezzit
Samedi 07 mars :
Etoile du Sahel – Club Africain
Classement :
1- Club Africain 12 pts
2- Espérance de Tunis 7 pts (-1 m)
3- Etoile du Sahel 5 pts (-1 m)
4- CS Sakiet Ezzit 5 pts
5- SC Moknine 2 pts
6- CHB Jemmal 2 pts