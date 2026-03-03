Handball : Nouveau programme de la trois journée des play offs

03-03-2026

La Ligue Nationale de Handball a apporté un changement au programme des matches de la troisième journée des phases de play-off.

Ce matches auront lieu selon le programme suivant :

Vendredi 06 mars :

SC Moknine 14h00 Espérance de Tunis

CHB Jemmal 14h00 CS Sakiet Ezzit

Samedi 07 mars :

Etoile du Sahel – Club Africain 

Classement :

1- Club Africain 12 pts

2- Espérance de Tunis 7 pts (-1 m)

3- Etoile du Sahel 5 pts (-1 m)

4- CS Sakiet Ezzit 5 pts

5- SC Moknine 2 pts

6- CHB Jemmal 2 pts

