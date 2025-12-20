Handball : Voici les résultats de la vingtième journée
20-12-2025
Voici les résultats des matches de la 20ème journée du championnat Elites disputés ce samedi :
CS Sakiet Ezzit 23-26 Etoile du Sahel
SC Moknine 27-28 Club Africain
Espérance de Tunis 42-18 EM Mahdia
EBS Beni Khiar 24-24 Stade Tunisien
AS Hammamet 27-28 CHB Jemmal
CH Ksour Essef 37-24 AS Teboulba
Classement :
1- Espérance de Tunis 58 pts
2- Club Africain 55 pts
3- Etoile du Sahel 49 pts
4- CS Sakiet Ezzit 44 pts (-1)
5- SC Moknine 40 pts
6- EBS Beni Khiar 40 pts
7- CHB Jemmal 40 pts
8- EM Mahdia 34 pts (-1)
9- CH Ksour Essef 33 pts
10- Stade Tunisien 31 pts
11- AS Hammamet 30 pts
12- AS Teboulba 22 pts