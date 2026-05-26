Horaires d’été des pharmacies : ce qui change à partir du 1er juin

Le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie précise les modalités de fonctionnement des officines pour la saison estivale.

Le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a publié ce lundi un communiqué détaillant les horaires applicables aux différentes catégories d’officines du 1er juin au 31 août 2026.

En semaine, du lundi au vendredi, les pharmacies de jour seront ouvertes de 8h00 à 13h30, puis de 16h00 à 20h00. Les pharmacies de garde assureront pour leur part un service continu de 8h00 à 20h00. Le samedi, les officines de jour fermeront à 13h30, tandis que les pharmacies de garde resteront accessibles jusqu’à 20h00.

La couverture nocturne sera assurée quotidiennement par les pharmacies de nuit, de 20h00 à 8h00. Les dimanches et jours fériés, la continuité du service sera garantie selon le même schéma — pharmacies de garde de 8h00 à 20h00, pharmacies de nuit de 20h00 à 8h00 — assurant ainsi un accès aux médicaments et aux prestations pharmaceutiques sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.