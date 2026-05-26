Le zoo du Belvédère rouvre ses portes le 30 mai après des travaux de réhabilitation

26-05-2026

La municipalité de Tunis annonce le retour du public dans un établissement rénové et modernisé.

Le zoo du Belvédère, l’un des sites les plus fréquentés de la capitale, rouvrira ses portes ce samedi 30 mai 2026 à 11 heures. La municipalité de Tunis a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi, à l’issue de travaux de maintenance et de réhabilitation désormais achevés.

L’établissement accueillera de nouveau le public dans une configuration rénovée, pensée pour améliorer les conditions d’accueil et enrichir l’expérience des visiteurs. Cette réouverture s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation des espaces publics de la capitale, avec pour ambition de renforcer l’offre de loisirs à destination des habitants comme des touristes.

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