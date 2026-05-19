Huit noyades en mai : la Protection civile appelle Ã Ã©viter la baignade avant la saison officielle

Les plages tunisiennes restent sans surveillance organisÃ©e jusqu’au mois de juin

Huit personnes ont perdu la vie par noyade depuis le dÃ©but du mois de mai en Tunisie, dans des accidents survenus sur des plages, dans des oueds et au niveau de certains canaux. C’est ce qu’a rÃ©vÃ©lÃ© le colonel-major Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opÃ©rations et du suivi Ã la Direction gÃ©nÃ©rale de la protection civile, lors d’une intervention lundi sur Express FM.

Le responsable a tirÃ© la sonnette d’alarme sur les risques liÃ©s Ã la baignade prÃ©coce, dans un contexte oÃ¹ la surveillance organisÃ©e n’est pas encore opÃ©rationnelle sur la majoritÃ© des plages du pays. Il a mis en garde contre les courants marins invisibles, insistant sur le fait qu’une mer d’apparence calme peut dissimuler des dangers rÃ©els. Nombre d’accidents, a-t-il prÃ©cisÃ©, rÃ©sultent d’une mauvaise lecture des conditions naturelles ou d’une surestimation de ses propres capacitÃ©s physiques.

Le colonel-major Mechri a rappelÃ© que le dÃ©ploiement officiel des dispositifs de sÃ©curitÃ© balnÃ©aire n’intervient gÃ©nÃ©ralement qu’Ã partir du mois de juin, avec une montÃ©e en puissance progressive des postes de surveillance sur l’ensemble du littoral. Les gouvernorats de Nabeul et Bizerte, parmi les plus frÃ©quentÃ©s, bÃ©nÃ©ficient d’un renforcement particulier, incluant sauveteurs, embarcations et jet-skis.

En attendant, il a appelÃ© les citoyens Ã la prudence et leur a conseillÃ© de s’abstenir de se baigner jusqu’Ã l’ouverture officielle de la saison estivale.