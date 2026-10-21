Importation d’animaux vivants : la Tunisie resserre la surveillance sanitaire aux frontières

Face à l’évolution préoccupante de la situation sanitaire en Europe, la Direction générale des services vétérinaires et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont choisi de réunir autour d’une même table les importateurs d’animaux vivants. L’objectif : resserrer le protocole sanitaire aux frontières et durcir les contrôles, avant que le danger ne frappe à la porte.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui aux Services de Contrôles Officiels des Produits Animaux et Végétaux en Tunisie (ASCO). Elle a permis d’échanger de manière concrète sur les garanties sanitaires exigées à chaque opération d’importation, afin d’éviter l’introduction de maladies animales sur le territoire national.

Au terme des discussions, les participants se sont accordés pour renforcer la vigilance à chaque étape, du transport jusqu’à l’arrivée des animaux. Concrètement, les mesures d’isolement seront durcies, la surveillance dans les centres de quarantaine sera accrue et des analyses préventives ciblées seront menées, selon une grille d’évaluation rigoureuse des risques.

Autorités vétérinaires et opérateurs privés ont rappelé que la protection du cheptel est l’affaire de tous. Dans un contexte épidémiologique tendu, c’est une coordination étroite et constante entre les services de contrôle et les importateurs qui servira de pilier à cette démarche de prévention. Un effort collectif jugé indispensable pour préserver le cheptel tunisien et garantir l’avenir de la filière de production animale.

Avec TAP