Importation d’animaux vivants : la Tunisie resserre la surveillance sanitaire aux frontières

21-10-2026

Face à l’évolution préoccupante de la situation sanitaire en Europe, la Direction générale des services vétérinaires et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont choisi de réunir autour d’une même table les importateurs d’animaux vivants. L’objectif : resserrer le protocole sanitaire aux frontières et durcir les contrôles, avant que le danger ne frappe à la porte.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui aux Services de Contrôles Officiels des Produits Animaux et Végétaux en Tunisie (ASCO). Elle a permis d’échanger de manière concrète sur les garanties sanitaires exigées à chaque opération d’importation, afin d’éviter l’introduction de maladies animales sur le territoire national.

Au terme des discussions, les participants se sont accordés pour renforcer la vigilance à chaque étape, du transport jusqu’à l’arrivée des animaux. Concrètement, les mesures d’isolement seront durcies, la surveillance dans les centres de quarantaine sera accrue et des analyses préventives ciblées seront menées, selon une grille d’évaluation rigoureuse des risques.

Autorités vétérinaires et opérateurs privés ont rappelé que la protection du cheptel est l’affaire de tous. Dans un contexte épidémiologique tendu, c’est une coordination étroite et constante entre les services de contrôle et les importateurs qui servira de pilier à cette démarche de prévention. Un effort collectif jugé indispensable pour préserver le cheptel tunisien et garantir l’avenir de la filière de production animale.

Avec TAP

Fil d'actualités

El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves dém

21-10-2026

« Made in Tunisia » : une nouvelle identité visuelle pour valoris

21-10-2026

Volvo Cars et NVIDIA renforcent leur partenariat : vers une conduite

21-10-2026

Météo en Tunisie : Risque d’averses orageuses ce mercredi

21-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves démantelé, plu

21-10-2026

« Made in Tunisia » : une nouvelle identité visuelle pour valoriser les produ

21-10-2026

Volvo Cars et NVIDIA renforcent leur partenariat : vers une conduite automatisé

21-10-2026

Météo en Tunisie : Risque d’averses orageuses ce mercredi

21-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025