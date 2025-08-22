Incursion de l’armée israélienne à Qabatiya, au sud de Jénine

Des forces israéliennes ont mené, dans la soirée du jeudi 21 août, une opération militaire dans la ville de Qabatiya, située au sud de Jénine, en Cisjordanie.

Selon des sources locales citées par l’agence palestinienne Wafa, plusieurs véhicules blindés ont pris part à l’incursion, les troupes se déployant notamment dans le secteur de Jabal al-Zakarneh. Des maisons ont été fouillées après des perquisitions menées par les soldats, qui ont également tiré à balles réelles.

Parallèlement, des unités d’infanterie ont été déployées dans plusieurs rues de la ville, renforçant ainsi la présence militaire dans la zone.

