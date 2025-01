Infantino : « La Coupe du monde des clubs va permettre de franchir un nouveau palier »

Agences- Gianni Infantino, le président de la FIFA, a exposé les avantages de la prochaine Coupe du monde des clubs qui se tiendra cet été aux États-Unis : « La Coupe du monde des clubs va sans aucun doute permettre au football américain et à la communauté mondiale du football de franchir un nouveau palier en 2025. L’excitation ne cesse de croître. Nous connaissons les 32 équipes en lice, les meilleurs clubs du monde issus des six continents, ainsi que les 12 stades américains qui accueilleront les 63 matches du tournoi.

Mais plus encore, après le tirage au sort, nous connaissons également le format précis des 48 matches de la phase de groupes, le parcours des 15 autres matches des barrages et, bien sûr, le lieu de toutes les rencontres. Les clubs, les supporters et la population locale peuvent maintenant planifier leurs activités, parce que nous avons également mis en vente les billets pour que tout le monde puisse participer à l’action.

Après une première phase de billetterie pour la phase de groupes, nous mettons désormais à disposition des billets pour les 63 matches. Il est temps de participer à ce grand événement. Il ne fait aucun doute que cela va changer la donne pour le football de clubs à l’échelle mondiale. »