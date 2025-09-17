Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour les bacheliers 2025

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mercredi, la mise en place d’une nouvelle procédure numérique destinée à simplifier l’inscription des nouveaux bacheliers aux établissements universitaires.

À cet effet, les étudiants orientés pour la rentrée 2025 sont appelés à accéder à l’application « Massari », dédiée au dossier numérique de l’étudiant, via le lien dossier-inscription.rnu.tn.

Cette étape intervient après le règlement des frais d’inscription et permet la validation des données personnelles et académiques, notamment l’acte de naissance, le diplôme et le relevé de notes du baccalauréat. Elle s’inscrit dans le cadre de la finalisation des démarches administratives d’inscription.

Le ministère a précisé que cette procédure concerne également les nouveaux bacheliers 2025 ayant déjà accompli leur inscription sur dossier.

Gnetnews