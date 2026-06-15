Intempéries : le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance dans plusieurs régions

15-06-2026

Face aux perturbations météorologiques annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM), le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche a lancé, ce lundi, un appel à la vigilance à destination des agriculteurs, éleveurs et marins-pêcheurs.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dès cet après-midi à l’Ouest du pays, avant de progresser vers le Nord-est et, localement, le Centre. Les gouvernorats de Jendouba, Béja, Le Kef, Kasserine, Siliana et Zaghouan sont particulièrement concernés, avec des cumuls de précipitations estimés entre 20 et 40 millimètres. Des chutes de grêle et de fortes rafales de vent sont également à prévoir.

Dans ce contexte, le ministère recommande de sécuriser équipements et machines agricoles en les éloignant des cours d’eau et des zones basses, et de protéger serres et installations exposées. Il déconseille formellement tout travail agricole durant les épisodes orageux.

Les éleveurs sont invités à mettre le bétail à l’abri et à faire preuve de prudence à proximité des oueds, tandis que les céréaliers sont appelés à stocker leurs récoltes dans des endroits secs et à l’abri des eaux de pluie.

Quant aux marins-pêcheurs, ils sont exhortés à consulter les bulletins météorologiques officiels et à respecter scrupuleusement les consignes des autorités avant toute sortie en mer.

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