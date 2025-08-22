Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ€™annÃ©e 2025/2026

22-08-2025

Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation a annoncÃ©, vendredi 22 aoÃ»t 2025, lâ€™ouverture des inscriptions en ligne pour les services dâ€™hÃ©bergement dans les internats et de restauration scolaire destinÃ©s aux Ã©lÃ¨ves de collÃ¨ges et de lycÃ©es pour lâ€™annÃ©e scolaire 2025/2026.

Les parents dâ€™Ã©lÃ¨ves sont appelÃ©s Ã  effectuer lâ€™inscription via la plateforme numÃ©rique dÃ©diÃ©e : https://parent.education.tn.

Concernant les Ã©lÃ¨ves boursiers ou Ã  semi-boursiers, leurs dossiers seront validÃ©s aprÃ¨s approbation par les commissions rÃ©gionales compÃ©tentes. Pour les autres Ã©lÃ¨ves, lâ€™extraction du reÃ§u de paiement se fera Ã©galement aprÃ¨s validation, avant confirmation dÃ©finitive de lâ€™inscription sur la plateforme.

Le ministÃ¨re a prÃ©cisÃ© que toute demande doit obligatoirement passer par le systÃ¨me Ã©lectronique et quâ€™aucune procÃ©dure parallÃ¨le, notamment auprÃ¨s des directions des Ã©tablissements Ã©ducatifs, ne sera acceptÃ©e. Les inscriptions via la plateforme sont considÃ©rÃ©es comme lâ€™unique mode de confirmation.

Par ailleurs, le communiquÃ© a rappelÃ© que :

-Les Ã©lÃ¨ves en situation de handicap bÃ©nÃ©ficient de la gratuitÃ© des services dâ€™internat et de restauration sur prÃ©sentation de la carte dâ€™handicap.

-Les enfants de martyrs et de blessÃ©s de la rÃ©volution ainsi que ceux des agents de sÃ©curitÃ© et de lâ€™armÃ©e tombÃ©s dans lâ€™exercice de leurs fonctions sont Ã©galement dispensÃ©s des frais.

Le ministÃ¨re a enfin insistÃ© sur le respect des dÃ©lais fixÃ©s et des procÃ©dures numÃ©riques afin de garantir une gestion transparente et Ã©quitable des inscriptions.

Gnetnews

Fil d'actualitÃ©s

ES Tunis : Elyas Mokwena en Arabie Saoudite

22-08-2025

Stade Tunisien : Jamel Limam s’en va !

22-08-2025

Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ

22-08-2025

Tunisie : Les doctorants chÃ´meurs confiants aprÃ¨s lâ€™intervention

22-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualitÃ©s

ES Tunis : Elyas Mokwena en Arabie Saoudite

22-08-2025

Stade Tunisien : Jamel Limam s’en va !

22-08-2025

Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ€™annÃ©e 202

22-08-2025

Tunisie : Les doctorants chÃ´meurs confiants aprÃ¨s lâ€™intervention du prÃ©side

22-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025