Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ€™annÃ©e 2025/2026

Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation a annoncÃ©, vendredi 22 aoÃ»t 2025, lâ€™ouverture des inscriptions en ligne pour les services dâ€™hÃ©bergement dans les internats et de restauration scolaire destinÃ©s aux Ã©lÃ¨ves de collÃ¨ges et de lycÃ©es pour lâ€™annÃ©e scolaire 2025/2026.

Les parents dâ€™Ã©lÃ¨ves sont appelÃ©s Ã effectuer lâ€™inscription via la plateforme numÃ©rique dÃ©diÃ©e : https://parent.education.tn.

Concernant les Ã©lÃ¨ves boursiers ou Ã semi-boursiers, leurs dossiers seront validÃ©s aprÃ¨s approbation par les commissions rÃ©gionales compÃ©tentes. Pour les autres Ã©lÃ¨ves, lâ€™extraction du reÃ§u de paiement se fera Ã©galement aprÃ¨s validation, avant confirmation dÃ©finitive de lâ€™inscription sur la plateforme.

Le ministÃ¨re a prÃ©cisÃ© que toute demande doit obligatoirement passer par le systÃ¨me Ã©lectronique et quâ€™aucune procÃ©dure parallÃ¨le, notamment auprÃ¨s des directions des Ã©tablissements Ã©ducatifs, ne sera acceptÃ©e. Les inscriptions via la plateforme sont considÃ©rÃ©es comme lâ€™unique mode de confirmation.

Par ailleurs, le communiquÃ© a rappelÃ© que :

-Les Ã©lÃ¨ves en situation de handicap bÃ©nÃ©ficient de la gratuitÃ© des services dâ€™internat et de restauration sur prÃ©sentation de la carte dâ€™handicap.

-Les enfants de martyrs et de blessÃ©s de la rÃ©volution ainsi que ceux des agents de sÃ©curitÃ© et de lâ€™armÃ©e tombÃ©s dans lâ€™exercice de leurs fonctions sont Ã©galement dispensÃ©s des frais.

Le ministÃ¨re a enfin insistÃ© sur le respect des dÃ©lais fixÃ©s et des procÃ©dures numÃ©riques afin de garantir une gestion transparente et Ã©quitable des inscriptions.

