Israël approuve un plan militaire pour la conquête de la ville de Gaza

Le gouvernement israélien a validé un plan d’offensive visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, a annoncé vendredi 22 août le ministre de la défense, Israel Katz.

« Nous avons approuvé, hier, le plan destiné à vaincre le Hamas à Gaza – par des tirs nourris, l’évacuation des habitants et des manœuvres », a-t-il écrit sur le réseau X. Le ministre a promis « l’enfer » aux combattants du mouvement palestinien, affirmant que « bientôt, les portes de l’enfer s’ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas ».

Selon lui, la fin de la guerre ne pourra intervenir qu’à condition que le Hamas accepte la libération de tous les otages israéliens et son désarmement. À défaut, « Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah et Beit Hanoun », a-t-il ajouté, en référence à deux villes de la bande de Gaza détruites lors d’opérations militaires israéliennes.

De son côté, le premier ministre Benyamin Nétanyahou avait déclaré, la veille, avoir donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations en vue de la libération des otages israéliens, sans toutefois mentionner explicitement l’approbation de ce plan d’occupation.

