IsraÃ«l : Le ministre de la DÃ©fense approuve un plan pour la conquÃªte de Gaza et mobilise 60 000 rÃ©servistes

20-08-2025

Le ministre israÃ©lien de la DÃ©fense, Israel Katz, a validÃ© un plan militaire visant Ã  la prise de la ville de Gaza, a indiquÃ© lundi le ministÃ¨re de la DÃ©fense, confirmant des informations relayÃ©es par plusieurs mÃ©dias israÃ©liens.

Selon la mÃªme source, M. Katz a Ã©galement autorisÃ© le rappel dâ€™environ 60 000 rÃ©servistes, appelÃ©s Ã  participer Ã  cette opÃ©ration. Â« Le ministre de la DÃ©fense a approuvÃ© lâ€™Ã©mission des ordres de rappel des rÃ©servistes nÃ©cessaires pour mener Ã  bien la mission Â», prÃ©cise le communiquÃ© officiel.

Cette dÃ©cision marque une nouvelle Ã©tape dans lâ€™offensive israÃ©lienne en cours dans la bande de Gaza, alors que les opÃ©rations militaires se poursuivent depuis plusieurs mois.

