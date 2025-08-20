IsraÃ«l : Le ministre de la DÃ©fense approuve un plan pour la conquÃªte de Gaza et mobilise 60 000 rÃ©servistes

Le ministre israÃ©lien de la DÃ©fense, Israel Katz, a validÃ© un plan militaire visant Ã la prise de la ville de Gaza, a indiquÃ© lundi le ministÃ¨re de la DÃ©fense, confirmant des informations relayÃ©es par plusieurs mÃ©dias israÃ©liens.

Selon la mÃªme source, M. Katz a Ã©galement autorisÃ© le rappel dâ€™environ 60 000 rÃ©servistes, appelÃ©s Ã participer Ã cette opÃ©ration. Â« Le ministre de la DÃ©fense a approuvÃ© lâ€™Ã©mission des ordres de rappel des rÃ©servistes nÃ©cessaires pour mener Ã bien la mission Â», prÃ©cise le communiquÃ© officiel.

Cette dÃ©cision marque une nouvelle Ã©tape dans lâ€™offensive israÃ©lienne en cours dans la bande de Gaza, alors que les opÃ©rations militaires se poursuivent depuis plusieurs mois.

