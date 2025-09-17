Israël sous pression européenne : taxes sur les importations et sanctions politiques

17-09-2025

La Commission européenne a proposé mercredi de renchérir le coût de certaines importations en provenance d’Israël et de sanctionner deux membres du gouvernement de Benyamin Nétanyahou issus de l’extrême droite, a annoncé l’exécutif européen.

Lors d’un point presse, la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, a précisé : « Je veux être très claire, le but n’est pas de punir Israël. Le but est d’améliorer la situation humanitaire à Gaza. Tous les États membres conviennent que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser. » Ces propositions seront discutées mercredi par les représentants des 27 États membres.

Les mesures commerciales envisagées pourraient renchérir de 227 millions d’euros le coût de certaines importations israéliennes, principalement des produits agricoles. Quant aux sanctions politiques, elles viseraient les ministres de la sécurité nationale et des finances, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, déjà visés par une tentative de sanction infructueuse en août 2024 en raison de l’absence d’unanimité.

Si les sanctions commerciales ne nécessitent qu’une majorité qualifiée, plusieurs diplomates à Bruxelles estiment que parvenir à un accord sera néanmoins difficile. L’Union européenne reste le premier partenaire commercial d’Israël, avec 15,9 milliards d’euros d’exportations vers le continent l’an dernier, dont seuls 37 % seraient concernés par les mesures envisagées.

Gnetnews

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partie

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminal

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en dégustatio

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partiellement dév

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminalité et l’

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025