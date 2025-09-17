Israël sous pression européenne : taxes sur les importations et sanctions politiques

La Commission européenne a proposé mercredi de renchérir le coût de certaines importations en provenance d’Israël et de sanctionner deux membres du gouvernement de Benyamin Nétanyahou issus de l’extrême droite, a annoncé l’exécutif européen.

Lors d’un point presse, la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, a précisé : « Je veux être très claire, le but n’est pas de punir Israël. Le but est d’améliorer la situation humanitaire à Gaza. Tous les États membres conviennent que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser. » Ces propositions seront discutées mercredi par les représentants des 27 États membres.

Les mesures commerciales envisagées pourraient renchérir de 227 millions d’euros le coût de certaines importations israéliennes, principalement des produits agricoles. Quant aux sanctions politiques, elles viseraient les ministres de la sécurité nationale et des finances, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, déjà visés par une tentative de sanction infructueuse en août 2024 en raison de l’absence d’unanimité.

Si les sanctions commerciales ne nécessitent qu’une majorité qualifiée, plusieurs diplomates à Bruxelles estiment que parvenir à un accord sera néanmoins difficile. L’Union européenne reste le premier partenaire commercial d’Israël, avec 15,9 milliards d’euros d’exportations vers le continent l’an dernier, dont seuls 37 % seraient concernés par les mesures envisagées.

Gnetnews