Jaidi : « Je rêve de remporter la ligue des champions »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Radhi Jaidi, a déclaré, lors d’une interview accordée à Mosaique FM jeudi après-midi, qu’il rêve de remporter la ligue des champions : « Je veux la gagner en battant Al Ahly en finale ».

Le successeur de Chaâbani s’est, également, exprimé à propos de l’effectif mis à sa disposition. Concernant, le poste de gardien de but, Jaidi a fait savoir que Ben Cherifia s’adapte mieux au style de jeu de l’équipe : « Mais dans certaines situations, c’est Ben Mustapha qui sera titularisé. Nous avons trois jeunes gardien dont le jeune Montassar qui a la taille d’un gardien évoluant en Premier League. Il faut qu’il continue à progresser et je pense qu’il va impressionner ».

Jaidi a, ensuite, tenu à saluer les efforts fournis par Ben Hamida : « Je ne dis pas que Chetti ne travaille pas convenablement mais Ben Hamida est impressionnant. Il n’arrête pas de courir, il est bon tactiquement et c’est quelqu’un d’intelligent qui varie son jeu. Chabbar m’a également donné satisfaction et j’ai compris, lors des matchs amicaux, qu’il peut être efficace quand il joue avec Chammam et Badrane ».

Interrogé à propos des joueurs cadres de l’équipe, le jeune technicien tunisien a établi l’état des lieux : « Avoir un joueur comme Ben Romdhane qui intéresse toutes les équipes est une fierté. Pour le moment, il est à l’EST et son contrat n’expire qu’en 2023. Je ferai tout pour qu’il progresse pour que, le jour où il décide de partir, il signe en faveur d’un club européen et non pas en Egypte. Chaâlali ? Je pense qu’il a prouvé qu’il a retrouvé son niveau. Physiquement, il était le meilleur joueur du match disputé face au CSS. Je le félicite pour sa prestation mais ce n’est qu’un match. Il faut confirmer les des prochaines sorties. Concernant Hamdou El Houni, il passe par une période difficile. Nous allons mettre en place une stratégie avec le préparateur mental pour qu’il reprenne confiance. Enfin, nous attendons le retour de Badri qui s’est fait opérer. J’ai discuté avec lui et j’estime que c’est un joueur très intelligent ».

L’ancien international n’a pas raté l’occasion pour saluer les membres de son staff et le président du club : « J’ai toujours été obsédé par le travail. Je sais que ça finit par payer. Tout le staff travaille jour et nuit. Les collaborateurs font du bon boulot avec les jeunes qui auront leur chance un jour ou l’autre. L’essentiel est de garder un certain équilibre car à l’EST, il faut toujours gagner. Je tiens à saluer le président du club qui fait beaucoup d’effort. Ce qu’il fait pour le club n’est pas vraiment pas facile ».