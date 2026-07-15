Jendouba : l’incendie de Fernana et Balta Bouaouane maîtrisé après une nuit d’intervention

15-07-2026

Les équipes de la Protection civile, des services forestiers, de l’Armée nationale, ainsi qu’un grand nombre de volontaires, sont parvenues, à l’aube de ce mercredi 15 juillet 2026, à maîtriser l’incendie qui s’était déclaré la veille au soir dans des zones relevant des délégations de Fernana et Balta Bouaouane, dans le gouvernorat de Jendouba.

L’incendie a causé des dégâts aux abords de plusieurs habitations, dont certaines ont été endommagées. Il a par ailleurs ravagé plus de 30 hectares de forêt, entraîné la perte de plusieurs animaux, ainsi que d’importantes quantités de fourrage sec et de bois de chauffage.

Les flammes ont touché plusieurs villages, notamment Oued Ettout, Chaguer, Sidi Hamida et Chouaoula, des zones situées à proximité du barrage de Bouhertma et habituellement exposées à ce type de sinistre. Toutefois, selon les témoignages recueillis, un incendie d’une telle ampleur — tant par la superficie touchée que par les dégâts occasionnés — n’avait encore jamais été enregistré dans la région.

Selon Zied Bousaïdi, membre du conseil local de la délégation de Bouhertma, l’intervention conjuguée des différentes parties prenantes, ainsi que l’appui d’un avion militaire, ont permis de limiter la propagation du feu. Il a par ailleurs confirmé que plusieurs habitations et biens, notamment du cheptel, avaient été affectés par l’incendie.

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