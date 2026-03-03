Jour 4 du conflit : Israël frappe simultanément Téhéran et Beyrouth, l’ambassade américaine à Riyad touchée

Le conflit israélo-américano-iranien entre ce mardi 3 mars 2026 dans son quatrième jour, avec une escalade marquée sur plusieurs fronts simultanément.

L’armée israélienne a annoncé mener des frappes simultanées sur Téhéran et Beyrouth, ciblant des objectifs militaires iraniens et du Hezbollah. La chaîne de télévision libanaise Al-Manar, a indiqué que ses locaux dans la banlieue sud de Beyrouth avaient été bombardés. Sur le front iranien, Israël affirme avoir frappé et démantelé le siège de la radio-télévision publique à Téhéran.

En représailles, le Hezbollah a annoncé avoir utilisé des drones pour frapper les bases aériennes de Ramat David et de Meron en Israël, ainsi que la base de Nafah dans le Golan syrien occupé. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont de leur côté revendiqué une attaque à grande échelle contre une base américaine à Bahreïn.

Dans le Golfe, la tension monte d’un cran. Le ministère saoudien de la Défense a annoncé avoir intercepté huit drones près de Riyad et d’Al-Kharj. Deux drones ont néanmoins atteint l’ambassade américaine à Riyad, provoquant un incendie limité, poussant Donald Trump à promettre une riposte « bientôt ». L’ambassade américaine au Koweït a également annoncé sa fermeture jusqu’à nouvel ordre.

Sur le plan humanitaire, le bilan des frappes israéliennes au Liban s’élève désormais à 52 morts et 154 blessés. Washington a exhorté ses ressortissants présents dans l’ensemble de la région à quitter immédiatement les pays concernés. Air France a prolongé la suspension de ses liaisons vers Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad au moins jusqu’à jeudi.

