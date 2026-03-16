Justice : Lotfi Mraihi reste en détention, son procès renvoyé au 10 avril

16-03-2026

Lotfi Mraihi ne retrouvera pas la liberté pour l’instant. La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération du secrétaire général du Parti de l’Union populaire républicaine et renvoyé son procès, ainsi que celui de ses coaccusés, à l’audience du 10 avril prochain.

Le leader politique est poursuivi pour plusieurs infractions bancaires et financières, dont des transactions irrégulières impliquant des résidents et des non-résidents, ainsi que pour blanchiment d’argent.

Ce n’est pas la première fois que Mraihi se retrouve dans le viseur de la justice. La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis l’avait déjà condamné à six mois de prison ferme pour diffusion de fausses informations via les réseaux de communication et les systèmes informatiques.

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