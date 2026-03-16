Justice : Marzouki et Kilani condamnés par contumace à cinq ans de prison supplémentaires

16-03-2026

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé ce jugement en l’absence des deux prévenus, actuellement à l’étranger. Une nouvelle condamnation qui s’ajoute à une précédente peine de vingt-deux ans.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné par contumace l’ancien président de la République Moncef Marzouki et l’ancien bâtonnier de l’Ordre national des avocats Abderrazak Kilani à cinq ans de prison ferme avec exécution immédiate, pour incitation contre l’État, selon une source judiciaire.

Le jugement a été rendu en l’absence des deux prévenus, qui se trouvaient à l’étranger au moment du procès. Les poursuites visent des déclarations et prises de position publiques jugées par l’accusation comme portant atteinte aux institutions de l’État.

Cette nouvelle condamnation vient s’ajouter à une peine bien plus lourde prononcée antérieurement par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du même tribunal, qui avait infligé à Moncef Marzouki et Abderrazak Kilani, également par contumace, vingt-deux ans de prison ferme avec exécution immédiate pour des infractions à caractère terroriste.

Les deux hommes cumulent ainsi des condamnations atteignant vingt-sept ans de prison ferme, rendues en leur absence et sans qu’aucun des deux n’ait, à ce stade, regagné le territoire tunisien.

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