Justice : Youssef Chahed et Marouane Mabrouk condamnés à six ans de prison ferme
03-03-2026
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a rendu son verdict dans l’affaire liée à la levée du gel des avoirs de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk auprès de l’Union européenne en 2017.
L’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed a été condamné à six ans de prison ferme, tout comme Marouane Mabrouk lui-même et Adel Grar, ancien directeur général de Karama Holding, ainsi que plusieurs anciens ministres impliqués dans le dossier.
Trois autres ministres ont en revanche bénéficié d’un non-lieu.
Gnetnews