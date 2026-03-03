Justice : Youssef Chahed et Marouane Mabrouk condamnés à six ans de prison ferme

03-03-2026

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a rendu son verdict dans l’affaire liée à la levée du gel des avoirs de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk auprès de l’Union européenne en 2017.

L’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed a été condamné à six ans de prison ferme, tout comme Marouane Mabrouk lui-même et Adel Grar, ancien directeur général de Karama Holding, ainsi que plusieurs anciens ministres impliqués dans le dossier.

Trois autres ministres ont en revanche bénéficié d’un non-lieu.

