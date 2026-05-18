Kaïs Saïed à Douar Hicher : rencontre avec les habitants et réaffirmation de la lutte contre la corruption

18-05-2026

Le chef de l’État a effectué dimanche soir une visite de terrain dans la banlieue de La Manouba, à l’écoute des doléances de la population locale.

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu dimanche soir dans le quartier de Douar Hicher, au gouvernorat de La Manouba, pour une visite de proximité au cours de laquelle il a échangé directement avec des habitants sur leurs préoccupations quotidiennes. Infrastructures dégradées, problèmes de propreté, accès aux soins, transports et qualité des services publics figuraient parmi les principales doléances exprimées.

Face à ces citoyens, le chef de l’État a tenu à rappeler les atouts dont dispose la Tunisie, évoquant ses richesses naturelles et le potentiel de ses compétences humaines. Il a réaffirmé sa détermination à répondre aux aspirations des Tunisiens en matière d’emploi et de conditions de vie dignes, et a réitéré son engagement à poursuivre l’assainissement des institutions publiques face à toutes les formes de corruption.

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