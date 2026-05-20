Kaïs Saïed à Takelsa : immersion dans les préoccupations du terrain

Kaïs Saïed a effectué, dans l’après-midi du 19 mai, une visite inopinée dans plusieurs localités du gouvernorat de Nabeul. Cette tournée l’a conduit au port d’El Omra, à El Mankaa puis dans la région de Rtiba, relevant de la délégation de Takelsa, avant de poursuivre sa visite à Korbous.

Sur place, le chef de l’État a constaté plusieurs infractions liées à l’occupation du domaine public et a échangé avec les habitants afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et des difficultés rencontrées dans la région.

Le président de la République s’est également rendu sur la route reliant Nabeul à Kélibia, dont les travaux, entamés depuis 2018, demeurent inachevés malgré les financements mobilisés pour ce projet.

Dans la continuité de cette visite, Kaïs Saïed s’est rendu à l’aube de ce mardi au collège de Beni Khiar, où il a ordonné le lancement immédiat des travaux d’aménagement et de maintenance nécessaires afin d’assurer la sécurité des élèves et d’améliorer les conditions d’enseignement.

La veille, le président de la République s’était déplacé au palais du gouvernement à la Kasbah pour une réunion avec la cheffe du gouvernement Sara Zaafrani Zenzri. À cette occasion, il a estimé que les dysfonctionnements observés dans plusieurs services publics ne pouvaient plus être tolérés, soulignant que le maintien de la situation actuelle à différents niveaux était devenu inacceptable.

Le chef de l’État a également indiqué que les mises en garde et avertissements adressés à plusieurs reprises n’avaient pas été suivis d’effet, affirmant que « la situation a atteint ses limites ». Il a ajouté que la poursuite de ce qu’il qualifie de « combat de libération nationale » nécessite l’engagement de responsables convaincus du droit du peuple tunisien à se libérer des pratiques héritées du passé, tout en rappelant que nul n’est au-dessus de la loi.