Kaïs Saïed préside une réunion sur l’éducation et appelle à une réforme globale du système scolaire

12-05-2026

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, dimanche après-midi 11 mai 2025 au Palais de Carthage, une réunion ministérielle consacrée au secteur de l’éducation et de la formation. La rencontre a regroupé Noureddine Nouri, ministre de l’Éducation, Mondher Belaid, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que Sofiane Hemissi, ministre des Technologies de la communication.

À cette occasion, le Chef de l’État a insisté sur l’impératif d’une préparation rigoureuse aux examens dans tous les cycles scolaires, réaffirmant que l’avenir du pays ne peut se construire que sur les bases d’un système éducatif national garantissant l’égalité des chances pour tous — non pas sur le papier, mais dans les faits.

Kaïs Saïed a également rappelé que l’inscription du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement dans la Constitution n’est pas le fruit du hasard, mais l’expression de la conviction profonde du peuple tunisien quant au rôle central de ce secteur dans la sécurité nationale. Il a souligné à cet égard que l’ignorance ne se résume pas à l’analphabétisme au sens classique du terme, mais renvoie avant tout à l’absence de pensée libre et à l’aliénation intellectuelle.

Le président de la République a conclu en rappelant que la Tunisie a toujours été un foyer de lumières et qu’elle le sera davantage dans tous les domaines, assurant que les efforts se poursuivront sans relâche jusqu’au lancement effectif du Conseil supérieur de l’éducation et à la concrétisation d’une réforme globale du système éducatif, telle que souhaitée par le peuple tunisien.

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