Kamel Maddouri rencontre une délégation de la Banque mondiale

M. Kamel Maddouri, Chef du gouvernement tunisien, a reçu ce mardi 10 décembre 2024 au palais de la Kasbah une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, notamment les ministres de la Santé, des Finances, de l’Industrie, de l’Économie, des Affaires sociales et de l’Agriculture.

Vision pour un développement humain et social

Au cours de la rencontre, le Chef du gouvernement a présenté les fondements de la vision présidentielle en matière de développement. Celle-ci repose sur des politiques et programmes économiques centrés sur l’humain et visant à renforcer les bases de l’État social. Parmi les priorités figurent :

-L’instauration d’un système de protection sociale pour les ouvrières agricoles.

-La mise en place d’un assurance chômage pour les licenciements économiques.

-L’amélioration de la qualité des services publics, en facilitant leur accès.

M. Maddouri a également souligné l’importance de l’équilibre entre les secteurs public et privé, en conformité avec l’article 17 de la Constitution. Ce partenariat doit favoriser un climat d’affaires transparent et compétitif, garantissant un développement économique durable et inclusif.

Les discussions ont également porté sur les défis et les opportunités dans des domaines prioritaires, tels que :

-La transition écologique et les énergies renouvelables.

-La sécurité énergétique.

-La gestion et le développement des ressources en eau.

-La modernisation des services publics, notamment dans les secteurs de la santé, des transports et de l’éducation.

Engagement de la Banque mondiale

M. Ousmane Dione a exprimé la volonté de la Banque mondiale de renforcer sa collaboration avec la Tunisie. Il a souligné l’importance de soutenir la vision de réforme sociale et économique du pays, tout en explorant de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans les infrastructures et le financement des PME.

La Banque mondiale s’est également engagée à accompagner la Tunisie dans la modernisation des services publics et le développement d’un environnement de travail décent, contribuant ainsi à bâtir une économie plus résiliente et inclusive.

