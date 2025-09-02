La Belgique annonce sa reconnaissance officielle de lâ€™Ã‰tat palestinien Ã lâ€™ONU

Le ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Maxime PrÃ©vot, a dÃ©clarÃ© mardi 2 septembre 2025 que la Belgique reconnaÃ®tra officiellement lâ€™Ã‰tat palestinien lors des prochaines rÃ©unions de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies.

Dans un message publiÃ© sur son compte officiel X (ex-Twitter), le chef de la diplomatie belge a prÃ©cisÃ© que son pays rejoindra les signataires de la DÃ©claration de New York, ouvrant la voie Ã la mise en place dâ€™une solution Ã deux Ã‰tats. Il a Ã©galement annoncÃ© lâ€™imposition de sanctions sÃ©vÃ¨res contre le gouvernement israÃ©lien.

Â« Face Ã la tragÃ©die humanitaire en Palestine, en particulier Ã Gaza, et aux violences commises par le gouvernement israÃ©lien en violation flagrante du droit international, la Belgique se devait de prendre des dÃ©cisions fortes Â», a Ã©crit Maxime PrÃ©vot. Le ministre a ajoutÃ© que cette position rÃ©pond aussi aux obligations internationales de la Belgique, notamment son devoir de prÃ©venir tout risque de gÃ©nocide.

Gnetnews