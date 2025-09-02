La Belgique annonce sa reconnaissance officielle de lâ€™Ã‰tat palestinien Ã  lâ€™ONU

02-09-2025

Le ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Maxime PrÃ©vot, a dÃ©clarÃ© mardi 2 septembre 2025 que la Belgique reconnaÃ®tra officiellement lâ€™Ã‰tat palestinien lors des prochaines rÃ©unions de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies.

Dans un message publiÃ© sur son compte officiel X (ex-Twitter), le chef de la diplomatie belge a prÃ©cisÃ© que son pays rejoindra les signataires de la DÃ©claration de New York, ouvrant la voie Ã  la mise en place dâ€™une solution Ã  deux Ã‰tats. Il a Ã©galement annoncÃ© lâ€™imposition de sanctions sÃ©vÃ¨res contre le gouvernement israÃ©lien.

Â« Face Ã  la tragÃ©die humanitaire en Palestine, en particulier Ã  Gaza, et aux violences commises par le gouvernement israÃ©lien en violation flagrante du droit international, la Belgique se devait de prendre des dÃ©cisions fortes Â», a Ã©crit Maxime PrÃ©vot. Le ministre a ajoutÃ© que cette position rÃ©pond aussi aux obligations internationales de la Belgique, notamment son devoir de prÃ©venir tout risque de gÃ©nocide.

Gnetnews

Fil d'actualitÃ©s

La Belgique annonce sa reconnaissance officielle de lâ€™Ã‰tat palest

02-09-2025

La SFBT dÃ©nonce une campagne de dÃ©sinformation visant sa rÃ©putati

02-09-2025

La flottille humanitaire pour Gaza reprend la mer depuis Barcelone

02-09-2025

Xi Jinping et Vladimir Poutine entament des entretiens Ã  PÃ©kin

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di
SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une

Fil d'actualitÃ©s

La Belgique annonce sa reconnaissance officielle de lâ€™Ã‰tat palestinien Ã  lâ€

02-09-2025

La SFBT dÃ©nonce une campagne de dÃ©sinformation visant sa rÃ©putation

02-09-2025

La flottille humanitaire pour Gaza reprend la mer depuis Barcelone

02-09-2025

Xi Jinping et Vladimir Poutine entament des entretiens Ã  PÃ©kin

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025