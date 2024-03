Saïed au sujet de Tunisair : « il n’y aura aucune cession ni de la terre, ni du ciel »

« La situation de la compagnie Tunisair qui était, à une certaine époque, une fierté de la Tunisie à l’échelle mondiale, mais a, peu à peu, régressé et a vu sa situation se dégrader, requiert une intervention urgente nécessitant son assainissement afin qu’elle retrouve son éclat et son rayonnement ».

C’est là le constat fait, lors de la rencontre la veille à Carthage entre le président de la république et la ministre de l’Equipement, chargée du ministère du Transport autour du transporteur national, ayant fait l’objet, tout récemment, d’une séance de travail, en présence de son PDG, autour de la restructuration, des préparatifs de la saison estivale et touristique 2024, ainsi que des projets commerciaux et techniques en cours de réalisation.

L’atteinte à Tunisair ne se limite pas à la corruption qui s’est propagée en son sein, et aux recrutements intervenus, dans l’illégalité, particulièrement depuis 2011, mais vise à la privatiser, a affirmé le chef de l’Etat.

Kaïs Saïed a affirmé qu' »il n’y aura aucune cession ni de la terre, ni du ciel ». « Nous allons œuvrer à ce que cette compagnie vole haut. Comme elle sera assainie de ceux qui n’ont d’autre souci, que celui de céder les acquis de notre pays, et de se laisser entraîner, honteusement, derrière les instructions reçues de l’étranger, et de ceux qui se sont jetés dans son giron, parmi les lobbies de l’intérieur ».

Gnetnews