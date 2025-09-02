La flottille humanitaire pour Gaza reprend la mer depuis Barcelone

02-09-2025

Une vingtaine de bateaux transportant de l’aide humanitaire et des centaines de militants à destination de Gaza ont repris la mer lundi soir, vers 19h30, depuis Barcelone, après avoir été contraints de retourner au port en raison de conditions météorologiques défavorables.

Ces navires ont pour objectif « d’ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien », selon les organisateurs de la Global Sumud Flotilla (sumud signifiant « résilience » en arabe).

« En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard afin d’éviter les complications avec les bateaux plus petits », avait expliqué l’organisation dans la matinée.

La flottille devrait atteindre Gaza à la mi-septembre pour acheminer l’aide humanitaire, après deux tentatives avortées en juin et juillet à cause de blocages israéliens.

D’autres bateaux, en provenance de Tunisie et d’autres ports méditerranéens, devraient rejoindre l’opération le 4 septembre, tandis que des actions de solidarité avec le peuple palestinien sont prévues simultanément dans 44 pays, a précisé Greta Thunberg, membre du comité directeur de la flottille.

La Global Sumud Flotilla se définit comme une organisation indépendante, non affiliée à aucun gouvernement ou parti politique, et agissant exclusivement à des fins humanitaires.

