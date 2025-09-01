La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du mauvais temps

01-09-2025

Les navires de la Global Sumud Flotilla, partis dimanche de Barcelone en direction de Gaza avec à leur bord une cargaison d’aide humanitaire et plusieurs centaines de militants pro-palestiniens, ont dû regagner leur port de départ en raison de conditions météorologiques défavorables, ont annoncé les organisateurs ce lundi.

Parmi les passagers figure la militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg.

Dans un communiqué, l’organisation a expliqué avoir procédé à un essai en mer avant de décider de faire demi-tour « afin de laisser passer la tempête et d’éviter tout risque pour les bateaux plus petits ». Aucune précision n’a été donnée sur l’heure exacte du retour des navires à Barcelone.

