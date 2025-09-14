La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 6-0 face au FC Valence lors d’une rencontre de la Liga qui a eu lieu à l’Estadi Johan Cruyff. Doublés de Lewandowski, Lopez et Raphinha.

Cette victoire écrasante permet aux Blaugranas de remonter au classement et de se rapprocher des équipes de tête. Malgré quelques occasions pour Valence, le match a été largement dominé par le Barça, qui a su se montrer efficace et clinique devant le but, pour le plus grand bonheur de ses supporters.