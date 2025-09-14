La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 6-0 face au FC Valence lors d’une rencontre de la Liga qui a eu lieu à l’Estadi Johan Cruyff. Doublés de Lewandowski, Lopez et Raphinha.

Cette victoire écrasante permet aux Blaugranas de remonter au classement et de se rapprocher des équipes de tête. Malgré quelques occasions pour Valence, le match a été largement dominé par le Barça, qui a su se montrer efficace et clinique devant le but, pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025