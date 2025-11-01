La Liga-J11 : Le Real Madrid écrase Valence

01-11-2025

Le Real Madrid a largement dominé Valence sur le score sans appel de 4 à 0 au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 11e journée de La Liga. Les Merengue, sous la houlette de Xabi Alonso, ont plié la rencontre dès la première mi-temps, menant 3-0 à la pause grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Jude Bellingham.

Malgré un penalty manqué par Vinícius Júnior en seconde période, les Madrilènes ont tranquillement géré leur avance, confirmant leur excellente forme et creusant l’écart en tête du classement de la Liga.

