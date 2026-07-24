La Poste tunisienne alerte sur des sites frauduleux usurpant son identité

24-07-2026

La Poste tunisienne a mis en garde, jeudi soir, les détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques « e-Dinar Wallet » contre des sites internet usurpant son identité, dans le but de dérober leurs données personnelles à travers des opérations de hameçonnage (phishing) et de piratage.

Dans un avis diffusé sur ses réseaux sociaux, l’établissement a précisé n’entretenir aucun lien avec ces plateformes frauduleuses, rappelant qu’il ne demande jamais à ses clients de communiquer leur mot de passe ou leur code confidentiel.

La Poste tunisienne a indiqué avoir engagé les procédures judiciaires nécessaires à l’encontre des sites concernés.

Il convient de rappeler que l’institution avait déjà émis un avertissement similaire en février dernier, à l’attention des utilisateurs de ses cartes de paiement électronique et de ses portefeuilles numériques, les appelant à la vigilance face à ce type de tentatives de piratage.

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