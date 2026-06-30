La Poste tunisienne dévoile ses horaires d’été pour la période du 1er juillet au 31 août

La Poste tunisienne a annoncé, ce 30 juin, les nouveaux horaires de travail qui seront appliqués du 1er juillet au 31 août 2026.

Pour les bureaux de poste, les horaires seront fixés de 7h30 à 13h00 du lundi au jeudi, tandis que le vendredi, les services fermeront à 12h30.

Du côté des agences RapidPost et Colis Postaux, l’ouverture s’étendra de 7h30 à 13h30 du lundi au vendredi, avec également une fermeture anticipée à 12h30 le vendredi.

Par ailleurs, 67 bureaux de poste ainsi que 25 agences RapidPost resteront accessibles le samedi matin, de 9h00 à 12h15.