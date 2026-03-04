La Tunisie appelle ses ressortissants à la vigilance dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient

04-03-2026

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient, le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a publié un communiqué officiel appelant ses citoyens établis dans ces régions à la plus grande prudence.

Un appel à la vigilance maximale

Le ministère invite l’ensemble des membres de la communauté tunisienne résidant dans ces pays à faire preuve d’une extrême vigilance, à respecter scrupuleusement les directives des autorités locales en matière de résidence et de circulation, et à éviter tout déplacement non indispensable.

Rester en contact avec les missions diplomatiques

En cas d’urgence, les ressortissants tunisiens sont invités à contacter les ambassades et consulats tunisiens présents dans la région, joignables par e-mail ou via WhatsApp. Les coordonnées des représentations diplomatiques couvrant notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, Bahreïn, Oman, l’Iran, le Liban, la Syrie, l’Irak et le Koweït ont été communiquées dans le communiqué.

 

